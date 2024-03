Trenerzy Vuković i Tułacz zdyskwalifikowani w PKO Ekstraklasie

Obaj trenerzy zostali zdyskwalifikowani na trzy najbliższe mecze, tyle że w zawieszeniu na sześć miesięcy. Słowem, jeśli w tym czasie znowu coś przeskrobią, to już na pewno nie pomogą swoim drużynom z ławki i kara zostanie "odwieszona".

O co poszło? Trenerzy przekonują, że nie doszło ani do rękoczynów, ani wzajemnego obrażania. Sędzia Patryk Gryckiewicz odnotował jednak "konfrontacyjne zachowanie". Najwyraźniej wyjaśnienia przed Komisją Ligi nie przekonały jej członków, skoro obaj szkoleniowcy zostali dziś ukarani.

Podczas meczu Vuković miał pretensje do drużyny Tułacza o zbyt ostrą grę, w wyniku której Patryk Dziczek - kandydat do reprezentacji Polski - odniósł kontuzję. Tułacz mówił z kolei, że trener Piasta wkroczył do pokoju sędziowskiego w przerwie, czego zabrania regulamin.