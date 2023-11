John van den Broma, trener Lecha Poznań przed klasykiem z Legią Warszawa: Takie mecze zawodnicy chcą grać co tydzień OPRAC.: Jakub Jabłoński

Trener Lecha przed meczem z Legią: Takie mecze zawodnicy chcą grać co tydzień andrzej szkocki/polska press

Legia Warszawa - Lech Poznań to niewątpliwie hit 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. - Takie mecze zawodnicy chcą grać co tydzień – przyznał trener poznańskich piłkarzy John van den Brom, który porównał ten pojedynek do starcia Ajaxu Amsterdam z Feyenoordem Rotterdam.