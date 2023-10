John Yeboah powołany na mecze reprezentacji Ekwadoru. Może zadebiutować w barwach "El Tri" w meczach z Boliwią i Kolumbią

John Yeboah powołany do reprezentacji Ekwadoru

Dla Johna Yeboaha to pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji. W przeszłości Yeboah występował w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec do lat 17 i 19. Łącznie uzbierał 11 występów i strzelił 4 bramki.

Teraz ma szansę na reprezentowanie kraju, z którego pochodzi jego matka. Yeboah posiada jeszcze dwa paszporty - ghański (jego ojciec pochodzi z tego kraju) i niemiecki. W tym kraju przyszedł na świat i stawiał pierwsze piłkarskie kroki.

Po dwóch meczach kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2026 Ekwador zajmuje przedostatnie (dziewiąte) miejsce. Na inaugurację drużyna prowadzona przez Hiszpana Felixa Sancheza Basa przegrała z Argentyną 0:1 po bramce Lionela Messiego. Później ograła u siebie Urugwaj (2:1), gdy na trafienie Agustina Canobbio dwukrotnie odpowiedział Felix Torres. Jednak decyzją Federacji "El Tri" przystąpili do meczów z trzema ujemnymi punktami.