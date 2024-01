Kadra Legii Warszawa na obóz w Turcji. Kto nie leci z drużyną? Ihor Charatin, wypożyczeni i pożegnani piłkarze

Legia w Turcji. Kadra drużyny na zgrupowanie

W kadrze na obóz znalazło się aż pięciu bramkarzy. Ponadto szansę dostanie sześciu obrońców, trzynastu pomocników oraz pięciu napastników. Zabraknie wypożyczonych: Makany Baku (OFI Kreta) czy Igora Strzałka (Stal Mielec). Nie ma też pożegnanych: Bartosza Slisza (wkrótce Atlanta United), Patryka Sokołowskiego (Cracovia), Lindsaya Rose'a (Aris Saloniki) ani Roberta Picha (Othellos Athienou).

Decyzją trenera do kadry nie załapał się Ihor Charatin. Ukraiński środkowy pomocnik spędzi wiosnę w trzecioligowych rezerwach, do czasu zakończenia umowy, o ile wcześniej nie przystanie na ofertę z innego klubu. A te nieustannie spływają, ale piłkarz póki co nie jest nimi zainteresowany.

Legia spędzi w Belek dwa tygodnie. Rozegra cztery sparingi. Rywalami będą kolejno Ordabasy Szymkent (20 stycznia), Rapid Wiedeń (25 stycznia), Buducnost Podgorica (29 stycznia) oraz Dynamo Kijów (29 stycznia). Transmisję z meczów kontrolnych przeprowadzi platforma streamingowa Viaplay.