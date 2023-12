Kamil Glik, Kamil Grosicki i Jacek Góralski spędzą sylwestra razem. Reprezentanci Polski wybrali się do Zakopanego

Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Gdzie ostatni dzień w roku spędzą znani zawodnicy? Kamil Glik, Kamil Grosicki i Jacek Góralski wyjechali do Zakopanego, gdzie czeka ich szampańska zabawa.

Kamil Glik w rozmowie z "Faktem" podkreślił, że sylwestra spędzi w Polsce. Ma jednak świadomość, jaka tradycja panuje w Cracovii - 1 stycznia piłkarze zagrają wewnętrzny sparing.

- Sylwestra będę spędzał w Polsce. Nigdzie się szczególnie nie ruszam. Myślę, że kilka lat spędzonych poza granicami dało się we znaki. Więc spokojnie dotrę - powiedział zawodnik.

- Wiedziałem, z czym się wiąże przyjście tutaj. Dla mnie nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o trening noworoczny. To fajna tradycja, a dla mnie będzie to debiut. Podchodzę do tego z dozą ciekawości - dodał Glik.