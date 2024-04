Mateusz Bogusz: wiek, zarobki, kariera

Teraz Bogusz jako boiskowa dziesiątka lub ósemka stara się, by to amerykańska MLS okazała się dla niego taką trampoliną w karierze, jak dla Przemysława Frankowskiego, Karola Świderskiego czy Adama Buksy. W debiutanckim sezonie został wicemistrzem z Los Angeles FC, zespołem który zapłacił za niego 1 mln euro . Mówi, że bierze przykład od samego Leo Messiego z Interu Miami.

Bogusz 22 sierpnia obchodzić będzie 23. urodziny . Pochodzi z Rudy Śląskiej. Pierwsze poważne kroki stawiał w juniorach Ruchu Chorzów. To z nich odszedł do angielskiego Leeds United, z którego jako młodzieżowiec był wypożyczany do klubów hiszpańskich z niższego szczebla.

Umowa Bogusza obowiązuje do końca grudnia 2026 roku. Według Transfermarkt środkowy pomocnik jest wart 2 mln euro. Do tej pory jedyne mecze rozegrał w kadrach młodzieżowych reprezentacji Polski - także w U-21, ale nie u Michała Probierza, który teraz rozważa jego powołanie na Euro 2024, a przynajmniej towarzyskie czerwcowe mecze z Ukrainą i Turcją w Warszawie.

Jakie atuty ma Bogusz? Przede wszystkim jest dobrze wyszkolony technicznie i potrafi uderzyć z dystansu. To zawodnik nastawiony na ofensywę. Co ciekawe, do debiutanckiego powołania mogło dojść za kadencji poprzedniego selekcjonera Fernando Santosa, co przyznał sam pomocnik.