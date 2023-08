Kamil Grabara bohaterem FC Kopenhagi w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Dziennik "Ekstra Bladet" pisze, że choć Grabara pięciokrotnie wyciągał piłkę z siatki we wtorkowym pojedynku w Pradze ze Spartą, to popisał się kilkoma kluczowymi interwencjami, a przede wszystkim dwukrotnie nie pozwolił się pokonać w serii rzutów karnych. Gazeta cytuje obrońcę mistrza Danii Nicolaia Boilesena, który przekazał, że przed konkursem "jedenastek" 24-letni Polak uspokajał kolegów i zapewniał, że mogą czuć się bezpieczni.

Zdaniem polskiego bohatera FCK bronienie karnych nie jest wcale tak trudne, jak się powszechnie uważa.

- To o wiele łatwiejsze niż się wydaje. Wiedziałem, gdzie ich zawodnicy będą strzelać, więc byłem pewien, że jeśli my strzelimy co najmniej cztery z pięciu, to wygramy - przyznał Grabara, którego z 11 metrów nie potrafili pokonać Ladislav Krejci i występujący w Sparcie Duńczyk Asger Soerensen.