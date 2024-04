Kamil Grosicki zdradził, jak Pogoń Szczecin świętowała awans do finału Pucharu Polski. "Kolacja w knajpie za darmo. Szczecin oszalał"

Pogoń awansowała do finału PP, a Szczecin oszalał

To jest piękny czas dla Pogoni Szczecin . "Portowcy" awansowali do finału Pucharu Polski, gdzie zagrają z Wisłą Kraków. Ekipa Jensa Gustafssona nie powiedziała także ostatniego słowa w Ekstraklasie, gdzie nadal walczy o mistrzostwo Polski. Czy podwójna korona jest możliwa?

- Teraz zrobiłem wszystko, aby to Pogoń zagrała w finale. Spełniło się moje marzenie . Zawsze chciałem pojechać z drużyną Pogoni na PGE Narodowy. Doskonale wiem, że to naprawdę wyjątkowy stadion - powiedział Kamil Grosicki po meczu półfinałowym przed kamerami Polsatu Sport.

Finał Pucharu Polski odbędzie się 2 maja o godzinie 16:00 na PGE Narodowym w Warszawie. Kibice ekstraklasowego zespołu mają do dyspozycji 10 tysięcy wejściówek. Wspomniana pula została podzielona do sprzedaży po równo między klub Pogoń Szczecin oraz Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy". Ceny biletu na sektor Pogoni to 200 złotych ze względu na to, że wejściówka sprzedawana jest tylko i wyłącznie w pakiecie z pamiątkową koszulką i szalikiem.