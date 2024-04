Bilety dla Pogoni Szczecin na finał Pucharu Polski z Wisłą Kraków. Ceny, harmonogram sprzedaży, gdzie kupić?

Bilety na finał Pucharu Polski. Kiedy finał z Wisłą?

Pogoń Szczecin po zaciętym meczu z Jagiellonią Białystok awansowała do Pucharu Polski, gdzie z Wisłą Kraków powalczy o cenne trofeum. To niepowtarzalna okazja dla "Portowców", żeby w końcu zdobyć jakiś puchar. Dodatkową premią będzie także możliwość gry w eliminacjach do Ligi Europy.

Bilety Pogoni Szczecin na finał Pucharu Polski. Cena, gdzie kupić?

Ceny biletu na sektor Pogoni Szczecin to 200 złotych ze względu na to, że wejściówka sprzedawana jest tylko i wyłącznie w pakiecie z pamiątkową koszulką i szalikiem. Klub informuje, że nie będzie możliwości zakupu samego biletu. "Celem tego ruchu (pamiątkowa koszulka i szalik) jest to, by każdy kibic na sektorach dedykowanych Dumie Pomorza prezentował Portowców jednolicie!" - czytamy na stronie. Wspomniane wyżej pakiety będą takie same niezależnie, gdzie się kupi wejściówkę.