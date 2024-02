Kamil Jóźwiak zostanie piłkarzem Granady. Trzeci Polak w lidze hiszpańskiej, zagra w drużynie z Kamilem Piątkowskim

Kamil Jóźwiak: z USA do Hiszpanii

Jóźwiak ma jeszcze umowę z amerykańskim Charlotte do czerwca 2025 roku. Były skrzydłowy Lecha Poznań został jednak skreślony przez nowego trenera. A świadczy o tym fakt, że 25-latek nie weźmie udziału w przedsezonowym zgrupowaniu.

Media podawały, że Jóźwiak trafi do Turcji. Według Meczyków dostał jeszcze lepszą propozycję - z hiszpańskiej La Liga. Tak jak Piątkowski spróbuje uratować przedostatnią drużynę przed spadkiem. Na razie brakuje sześciu punktów do bezpiecznego miejsca.

Potencjalnie Jóźwiak zajmie miejsce Bryana Zaragozy, który właśnie odszedł do Bayernu Monachium za 13 mln euro.

Na razie nie wiadomo za jaką kwotę Jóźwiak przejdzie z Charlotte do Granady. W amerykańskim klubie do niedawna było trzech trzech Polaków. Karol Świderski dopina transfer do włoskiego Hellasu Werona, z kolei Jan Sobociński wylądował w greckim PAS Giannina.