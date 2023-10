Kamil Kuzera po meczu z Radomiakiem Radom: - Oba zespoły robiły wszystko, żeby zdobyć trzy punkty

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom - Korona Kielce 1:1

Kamil Kuzera, trener Korony Kielce: - Mecz, który obfitował w walkę, ale i nie zabrakło podczas niego dobrej gry. Oba zespoły robiły wszystko, żeby zdobyć trzy punkty. Finalnie remis. W takich okolicznościach, po których nie da się ukryć, mieliśmy swoje problemy. Dużo dobrego zrobili zawodnicy rezerwowi. Udało się do niego wrócić. Cenny dla nas remis. Myślę, że obie drużyny mogą być zadowolone z remisu. Generalnie mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Radomiak niczym nas nie zaskoczył. Wiedzieliśmy, że jeśli będziemy szli wysoko, to może się przytrafić to, że Rafał Wolski będzie tym zawodnikiem, którego nie uda nam się dopiąć. Plan na mecz był dobry i został zrealizowany. Taka jest piłka nożna. Nie udało się wygrać.

źródło: echodnia.eu

Po 11 rozegranych spotkaniach Korona zajmuje 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów. Już w nadchodzący piątek (27 października) kielecki zespół zainauguruje 13. kolejkę domowym meczem z Puszczą Niepołomice. Pierwszy gwizdek sędziego o godz. 18.