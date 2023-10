Skrót meczu Radomiak Radom - Korona Kielce 1:1 [WIDEO]. Podział punktów w świętej wojnie

Bramki z meczu Radomiak Radom - Korona Kielce

Całe spotkanie było zacięte. Obie drużyny nie odpuszczały i toczyły walkę głównie w środku pola, co znacznie przełożyło się na sytuacje podbramkowe. W 17. minucie goście mogli wyjść na prowadzenie, ale piłkę po uderzeniu Martina Remacle'a wybił sprzed linii bramkowej Mike Cestor. Na kolejne okazje trzeba było czekać 20 minut. Najpier Xavier Dziekoński obronił strzał Franka Castanedy z bliska, a po chwili jego vis a vis - Albert Posiadała - przeniósł piłkę nad poprzeczką po uderzeniu Remacle'a.

Po zmianie stron dwie dogodne sytuacje mieli piłkarze Kamila Kuzery, lecz strzały Mateusza Czyżyckiego i Jewgienija Szykawki nie znalazły drogi do siatki. Niewykorzystana sytuacja zemściła się w 63. minucie. Rafał Wolski zagrał z prawej strony w pole karne do Franka Castanedy, który najpierw posadził na murawie Dominicka Zatora, a następnie mocnym uderzeniem wpisał się na listę strzelców. Radość gospodarzy nie trwała długo. Osiem minut później do remisu doprowadził Ronaldo Deaconu, który chwilę wcześniej pojawił się na murawie. Uderzył płasko z "szesnastki" w stronę dalszego rogu, nie dając szans Albertowi Posiadale.