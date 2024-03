Kandydat do GOLA sezonu. Oto uderzenie z przewrotki Kamila Zapolnika! [WIDEO]

PKO Ekstraklasa. Kamil Zapolnik z golem sezonu. Mocny kandydat

Puszcza od samego początku spotkania chciała szybko przejąć inicjatywę. Podopieczni Tomasza Tułacza co i rusz atakowali, aż w końcu dopięli swego w 29. minucie. Jednak to w jakim stylu Kamil Zapolnik wpakował piłkę do siatki może naprawdę budzić podziw dla napastnika beniaminka nawet wśród najbardziej sceptycznych fanów polskiej ekstraklasy.