Karol Borys ze Śląska Wrocław na prestiżowej liście największych talentów piłkarskich urodzonych w 2006 roku

Karol Borys na liście największych talentów rocznika 2006

"The Guardian" w charakterystyce Polaka podaje, że reprezentuje potencjalnie najbardziej utalentowany rocznik od czasu piłkarzy urodzonych w 1988 roku (m.in. Robert Lewandowski, Kamil Glik, Kamil Grosicki). W czerwcu razem z rówieśnikami Karol Borys dotarł do półfinału Euro do lat 17.

- To niekwestionowany lider tego rocznika. Na turnieju strzelił trzy gole. Zadebiutował w Ekstraklasie dla Śląska w maju 2022 roku jako 15-latek i wyróżnia się swoją wizją, umiejętnościami dryblingu i umiejętnością znajdowania przestrzeni z piłką i bez niej. Manchester United zaprosił go na testy dwa lata temu, ale musi stać się silniejszy fizycznie, aby regularnie grać w najwyższej lidze. Kiedy tak się stanie, niebo powinno być dla niego sufitem - czytamy w opisie The Guardian.