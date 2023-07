Kibice Rakowa Częstochowa na meczu z Florą Tallin. Byli najgłośniejsi na stadionie. Frekwencja w stolicy Estonii nie dopisała

Kibice Rakowa Częstochowa pokazali moc

Raków Częstochowa awansował do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrz Polski pokonał w dwumeczu Florę Tallin 4:0. Zainteresowanie tym spotkaniem ze strony polskich kibiców było bardzo duże. Mecz domowy został rozegrany przy pełnych trybunach. Podczas rewanżu niestety stadion świecił pustkami, gdyż klubowa piłka nożna nie jest tak popularna w Estonii. Nie zawiedli kibice Rakowa, który do Tallina wybrali się sporą grupą. Na stadion weszło około 300 sympatyków "Medalików". Fani tak głośno dopingowali swój zespół, że całkowicie zdominowali kibiców rywali. Łączna frekwencja tego meczu to nieco ponad 3000 widzów.