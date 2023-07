Skrót meczu Flora Tallin - Raków Częstochowa. Mistrz Polski wygrał pewnie, ale nieskuteczność raziła w oczy [WIDEO]

Skrót meczu Flora Tallin - Raków Częstochowa [BRAMKI, WIDEO]

Raków Częstochowa w drugim meczu I rundy eliminacji Ligi Mistrzów wygrał z Florą Tallin 3:0 i awansował dalej. "Medaliki" w dwumeczu ograły rywali z Estonii 4:0. Rewanż w wykonaniu polskiego zespołu był dużo lepszy, ale to, co rzucało się w oczy to nieskuteczność Rakowa. Mistrz Polski powinien wygrać nawet 5:0.

- Ten mecz powinniśmy zamknąć już w pierwszej połowie. Stworzyliśmy sobie bardzo dużą ilość sytuacji podbramkowych i powinniśmy wykorzystać minimum dwie okazje i zamknąć mecz już w pierwszej części - powiedział po meczu Dawid Szwarga.

Raków Częstochowa awansował do II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Tam zagra z wygranym dwumeczu Karabach Agdam - Lincoln Red Imps. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną Karabachu 2:1. Drugie starcie 19 lipca o godzinie 18:00.