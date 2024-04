Kibice Wisły Kraków płacili za parking należący do... Cracovii. O szczegółach opowiadał prezes Mateusz Dróżdż. Szybka riposta Królewskiego

Kibice Wisły Kraków musieli płacić za parking... Cracovii. Prezes wspominał. "Moralne zwycięstwo"

W swoim cyklu prowadzonym na kanale Meczyków Janusz Basałaj przepytał prezesa ekstraklasowej Cracovii - Mateusza Dróżdża, który w rozmowie z prowadzącym opowiedział jedną anegdotkę o nowo otwartym parkingu na terenach stadionu przy Kałuży. Jak się okazało podczas ostatniego meczu pierwszoligowej Wisły Kraków kibice "Białej Gwiazdy" nie mając gdzie zaparkować skorzystali z udogodnienia, które zagwarantował im największy rywal w Krakowie.

37-letni prezes teraz po czasie przyznał z dumą u Basałaja, że to było dla wszystkich pracowników klubu "moralnym zwycięstwem" i mimo początkowym wątpliwościom, co do takiej inwestycji niezwykle praktycznym posunięciem. Taka infrastruktura przyniosła bowiem kolejny zysk do kas klubowych. - Otworzyliśmy parking na Cracovii i akurat niedawno był mecz Wisły. Jej kibice nie mieli gdzie parkować, więc robili to u nas - wspomniał.