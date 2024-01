Kiedy do gry wróci Ivi Lopez? Trener Rakowa Częstochowa zabrał głos. "Pojawi się na obozie w Turcji i zostanie już z nami"

Kiedy Ivi wróci do gry w Ekstraklasie?

Ivi Lopez doznał fatalnej kontuzji podczas przygotowań do sezonu 2023/24. Pierwszym sparingpartnerem mistrza Polski był aktualny beniaminek Ekstraklasy - Puszcza Niepołomice. Niestety już na początku meczu doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Ivi po kontakcie z rywalem upadł na murawę i nie był w stanie opuścić jej o własnych siłach. Hiszpan krzyczał z bólu, co bardzo zmartwiło fanów "Medalików". Jak się okazało, Ivi zerwał więzadło krzyżowe.

Ivi Lopez poza grą jest już kilka miesięcy, ale wszystko wskazuje na to, że niedługo wróci do gry w Ekstraklasie. O sytuacji Hiszpana wypowiedział się Dawid Szwarga - szkoleniowiec Rakowa Częstochowa.