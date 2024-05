Mecz Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin online. Walczą o europejskie puchary. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv na żywo

Mecz Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin: szansa na podium

Łatwo o to jednak nie będzie. Raków zajmuje dopiero siódme miejsce i do trzeciego Lecha traci trzy punkty. Pogoń jest czwarta - ma tylko oczko mniej od poznańskiego zespołu.

To pierwszy mecz Rakowa po informacji, że trener Dawid Szwarga opuścił zespół wraz z końcem sezonu. W jakim stanie go pozostawi przed spodziewanym powrotem Marka Papszuna? W Częstochowie wszyscy życzyliby sobie brązowego medalu i co za tym idzie eliminacji Ligi Konferencji.

Gdzie oglądać mecz Raków - Pogoń? Transmisja i stream w internecie

Dawid Szwarga, trener Rakowa: - Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, aby wygrać z Puszczą i to był ten pierwszy krok. Wiemy jednak, że wciąż nie jesteśmy w idealnej sytuacji. Musimy po prostu dalej wygrywać. Moją rolą jest, aby drużynę do tego przygotować i to właśnie robię. Trzymamy się razem i pracujemy tak ciężko, jak potrafimy, aby się przygotować do tego meczu. Będziemy gotowi na Raków, ale musimy otwarcie mówić, że sytuacja nie jest idealna.

Jens Gustafsson, trener Pogoni: - Zmierzymy się z drużyną, która ma bardzo jasno określony swój sposób gry, która potrafi dobrze grać kombinacyjnie w trzeciej tercji, jest groźna w fazach przejściowych, głównie za sprawą Kamila Grosickiego. Ta ekipa ma również swoje mankamenty, momenty w meczu, kiedy nie funkcjonuje na takim poziomie, jak choćby ich gra w ataku. To będziemy się starali wykorzystać.