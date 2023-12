Kompromitacja drużyny Łukasza Fabiańskiego w Premier League. Polski bramkarz wpuścił aż pięć goli

Pechowa kolejka Łukasza Fabiańskiego

W poprzedniej kolejce Luton było blisko sprawienia niespodzianki w meczu z Arsenalem, ale ostatecznie przegrało 3:4. Teraz spore problemy sprawiło podopiecznym trenera Josepa Guardioli.

Po pierwszej połowie beniaminek sensacyjnie prowadził, a na listę strzelców tuż przed przerwą wpisał się Elijah Adebayo. "The Citizens" wygrali jednak dzięki golom Bernardo Silvy w 62. minucie i Jacka Grealisha w 65. W tabeli Manchester jest czwarty i traci cztery punkty do prowadzącego Liverpoolu. "The Reds" już w sobotę pokonali na wyjeździe Crystal Palace 2:1.

West Ham natomiast plasuje się na dziewiątej pozycji. Fabiański w drugim meczu z rzędu zastąpił kontuzjowanego Alphonse'a Areolę. O ile w poprzedniej kolejce jego zespół wygrał z Tottenhamem Hotspur 2:1, to starcia z Fulham nie będzie miło wspominał, choć przy straconych bramkach nie miał większych szans. (PAP)