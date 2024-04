Polacy za granicą. Piękny gol Krzysztofa Piątka w Turcji, ale i złe wieści z Włoch: kontuzje Walukiewicza i Zielińskiego Jacek Czaplewski

Radość Krzysztofa Piątka z gola w Turcji beIN SPORTS Türkiye

Ledwie czterdzieści osiem dni pozostało do meczu Polska - Holandia na Euro 2024. Selekcjoner Michał Probierz w weekend zbyt wielu pokrzepiających informacji. Dwóch reprezentantów złapało we Włoszech urazy, niektórzy w ogóle nie wyszli na murawę albo tak jak Paweł Bochniewicz doznali sromotnej porażki. Spośród napastników błysnął gola strzelił jedynie Krzysztof Piątek - za to jakiego!