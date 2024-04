Kosta Runjaić błyskawicznie dostanie pracę? Były trener Legii Warszawa łączony z Herthą Berlin Jacek Czaplewski

Wygląda na to, że Kosta Runjaić niebawem otrzyma ciekawą propozycję pracy. Były trener Legii Warszawa miałby podjąć się wyzwania w Niemczech. Według tamtejszych źródeł jest kandydatem do zastąpienia Węgra Pala Dardaia. Prowadzona przez niego Hertha Berlin wciąż liczy się w walce o awans do Bundesligi.