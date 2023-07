Kosta Runjaić po wygranej Legii Warszawa z ŁKS Łódź: Ten wieczór był niezwykły. Pekhart mocno pracował w okresie przygotowawczym

Kosta Runjaić o meczu Legia Warszawa - ŁKS Łódź

- Pełny stadion, sprzedane bilety. Fantastycznie jest zagrać i wygrać w takiej atmosferze. Dzisiejszy wieczór był niezwykły. Czuliśmy, że każdy jest zmobilizowany, by Legia dzisiaj zgarnęła trzy punkty. Byliśmy lepszą drużyną. ŁKS wygrał w zeszłym sezonie pierwszą ligę, mieliśmy taką świadomość. W drugiej odsłonie tego meczu mieli swoją świetną sytuację, ale przez cały mecz to my dominowaliśmy i wykorzystaliśmy swoje okazje - stwierdził na konferencji Runjaić.

- Jestem bardzo szczęśliwy z trzech bramek zdobytych przez Tomasa Pekharta. Ten piłkarz mocno pracował w okresie przygotowawczym. Słyszałem, że pierwszy strzelony gol był 4000. Legii w ekstraklasie. To dodatkowa nagroda dla Tomasa. Jesteśmy na początku sezonu, ale dobra postawa teraz buduje atmosferę. Od poniedziałku rozpoczynamy przygotowania do meczu w Lidze Konferencji Europy - dodał trener Legii.