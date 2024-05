Oto wyniki Goncalo Feio w Legii Warszawa. Miała być walka o TOP 3, a będzie sezon bez europejskich pucharów?

Feio miał walczyć o TOP 3. Obecnie jest 5. miejsce

Cel Goncalo Feio był jeden - uratować sezon i zakończyć sezon 2023/24 na podium. To będzie oznaczać prawo gry w eliminacjach do europejskich pucharów i kolejną szansę na międzynarodową przygodę i duże pieniądze.

Portugalski szkoleniowiec dołączył do Legii na siedem kolejek przed końcem kampanii. W połowie kwietnia powiedział coś, co z perspektywy czasu brzmi kuriozalnie.

Goncalo Feio do tej pory wygrał tylko jeden z czterech meczów, a to oznacza, że Portugalczyk notuje średnio 1,25 punktu na spotkanie. Do końca sezonu zostały jeszcze trzy kolejki, dlatego młody szkoleniowiec może się poprawić. Za tydzień kibiców czeka wielki hit Ekstraklasy - Legia pojedzie do Poznania, aby zmierzyć się z Lechem, który także bardzo potrzebuje punktów.