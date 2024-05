Poznaliśmy rywala Jakuba Rzeźniczaka na najbliższej gali Clout MMA. Piłkarz zawalczy w swoim debiucie we freak fightach

Jakub Rzeźniczak poznał rywala na gali Clout MMA. Zaskakujący przeciwnik!

Nie Marcin Najman - jak głosiły różnego rodzaju przecieki. Jakub Rzeźniczak w swojej debiutanckiej walce wyjdzie do rywalizacji z inną znaną personą w internecie, a zarazem czasami dość kontrowersyjną - Tomaszem Matysiakiem , czyli po prostu "Szalonym Reporterem" .

Kolejny piłkarz we freak-fightach

Poza Rzeźniczakiem coraz więcej byłych piłkarzy decyduje się na wejście do oktagonu. Swoje walki odbyli już Tomasz Hajto, Jakub Wawrzyniak, Błażej Augustyn czy Jakub Kosecki. Warto wspomnieć, że włodarzem federacji Clout MMA jest Sławomir Peszko. On także zapowiedział swoją walkę.

Kolejna już gala "Clout MMA" odbędzie się 8 czerwca w katowickim spodku. Będzie to już 5. edycja znanej federacji freak-fightowej, której twarzą jest dobrze znany z polskich boisk - Peszko. On wrazem z influencerką Lexy Chaplin prowadzi to przedsięwzięcie.

