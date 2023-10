Kosta Runjaić tłumaczy porażkę Legii Warszawa ze Stalą Mielec: Jestem wściekły. Straciliśmy bardzo łatwe bramki

Legia Warszawa: Czwarta porażka z rzędu w lidze

- Przez długi czas dobrze radziliśmy sobie w meczach u siebie, a teraz zanotowaliśmy drugą porażkę z rzędu na własnym stadionie. Jestem wściekły. Nie wykorzystaliśmy wielu sytuacji i straciliśmy bardzo łatwe bramki. Choć wiele zainwestowaliśmy w to spotkanie, to nie przyniosło to rezultatów. Przypomniałem sobie prawo Murphy'ego. Nie ma jednak wymówek. Tak wygląda sport. Jedni korzystają, a drudzy tracą - stwierdził Runjaić.

- Nie wiem dlaczego sytuacja wygląda tak źle. Nie poddajemy się. Musimy ciężko pracować. To wymaga czasu. Każdy zawodnik musi być bardzo skoncentrowany i pokazywać swoją jakość. Musimy więcej robić, a mniej mówić o walce o mistrzostwo Polski. Trzymać się razem i robić małe kroki do przodu. Każdy z piłkarzy i członków sztabu szkoleniowego musi zacząć od siebie, żeby być przygotowanym na kolejne mecze o wszystko - dodał trener Legii.