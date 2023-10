Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa przed meczem ze Zrijnski Mostar: Bardziej martwię się możliwym wybuchem trzeciej wojny światowej

- Zrinjski to aktualny mistrz Bośni i Hercegowiny. Dla mnie to najlepszy zespół ligi i pewnie na koniec tego sezonu też będzie w czołówce. To jest jasne, że te rozgrywki są dla nich priorytetem nr 1. Zakwalifikowali się do nich, tak jak my, osiągając świetne wyniki. Ich sposób gry, szczególnie w ostatnich meczach, pokazuje, że mają charakter, wolę walki w obronie, ale też potrafią strzelać bramki. Są niebezpieczni przy stałych fragmentach gry, brak koncentracji może się na nas szybko zemścić. Dla nich to nie jest tylko przygoda, ale też szansa na zarobienie pieniędzy, to bardzo ważne dla budżetu klubu