Krzysztof Piątek strzelił w Turcji trzeciego gola. Łatwiej się nie dało [WIDEO] OPRAC.: Jacek Czaplewski

Radość Krzysztofa Piątka z gola AA/ABACA/Abaca/East News

Liga turecka. Zapomniany w Polsce Krzysztof Piątek od czasu do czasu daje o sobie znać. W poniedziałek snajper strzelił gola w wygranym przez Istanbul Basaksehir 4:1 meczu z Pendiksporem. To jego trzecia bramka w sezonie - zdecydowanie najłatwiejsza. Wystarczyło nabiec i skierować piłkę do pustej siatki.