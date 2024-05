Kto nowym mistrzem Polski? Analiza tabeli i terminarza PKO Ekstraklasy. Jagiellonia dalej ma argumenty po swojej stronie

Jagiellonia Białystok - najwięcej przemawia za nią

Śląsk Wrocław - słabość ligi szansą dla WKS-u

Gdyby liga miała mocniejszego lidera, jakim przed rokiem był Raków Częstochowa, wrocławianie byliby bez szans na tytuł mistrza Polski. Jednak WKS mimo fatalnej wiosny, wciąż jest tuż za plecami Jagi. Śląsk jest drugim najgorszym zespołem rozgrywek, jeśli patrzeć wyłącznie na wyniki w tym roku.

Nadzieje na sięgnięcie po tytuł wrocławianie teoretycznie mogą upatrywać w korzystnym terminarzu, choć druga część sezonu pokazuje, że różnie z tym bywa. Podopieczni Jacka Magiery już w najbliższej kolejce zmierzą się z broniącą się przed spadkiem Cracovia, a potem zagra z być może utrzymanym już Radomiakiem Radom. Jeśli Śląsk nie zdoła tymi dwoma meczami wyjść na pozycję lidera, w ostatniej kolejce czeka go wyjazd do Częstochowy na mecz z Rakowem. To nie jest najlepszy teren do walki o zdobycie mistrzostwa kraju.