Kto spadnie z PKO Ekstraklasy? O utrzymanie walczy kilka drużyn. ŁKS Łódź już zdegradowany. Ruch Chorzów bardzo blisko 1. ligi

ŁKS Łódź - pierwszy spadkowicz z Ekstraklasy

Naszą analizę terminarza zaczniemy od samego dołu. W ostatniej kolejce Ekstraklasy poznaliśmy pierwszego spadkowicza. Jest nim ŁKS Łódź, który na przestrzeni całego sezonu był zdecydowanie najsłabszą drużyną. Łódzki klub z tym czasie prowadziło trzech trenerów - Kazimierz Moskal, Piotr Stokowiec oraz Marcin Matysiak. Gra biało-czerwono-białych trochę się poprawiła za kadencji tego ostatniego, ale ostatecznie to nie wystarczyło do utrzymania.

ŁKS jedyne co może teraz zrobić to ładnie pożegnać się z Ekstraklasą. Przed drużyną Matysiak jeszcze mecze z Piastem Gliwice, Zagłębiem Lubin oraz Stalą Mielec. Jest potencjał na sześć punktów, które dadzą radość fanom.

Terminarz ŁKS-u Łódź:

Ruch Chorzów - matematyczne szanse nadal są

Terminarz Ruchu Chorzów:

Korona Kielce - najtrudniejszy terminarz ze wszystkich

Tak jak wcześniej napisaliśmy - najważniesjzy będzie mecz 33. kolejki z Ruchem Chorzów, gdyż da nam bardzo dużo odpowiedzi. Nie będzie to jednak najtrudniejsze zadanie przed podopiecznymi Kamila Kuzery, gdyż już w najbliższy weekend zagrają z Jagiellonią Białystok. Na zakończenie sezonu zespół z Kielc zmierzy się z Lechem Poznań. Do bezpiecznej strefy brakuje tylko jednego punktu, ale to zdobycie go, a później utrzymanie, będzie niezwykle ciężkie.