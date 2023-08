Kto pokaże mecze Rakowa Częstochowa w IV rundzie eliminacji Ligi Mistrzów? Kibice mają powody do niepokoju

Raków Częstochowa na Polsacie Sport Premium?

Raków Częstochowa w tegorocznych eliminacjach do Ligi Mistrzów gra od I rundy. Polscy kibice przez pierwsze trzy etapy mogli śledzić poczynania "Medalików" dzięki TVP Sport. Każde z sześciu dotychczasowych spotkań było transmitowane w otwartej telewizji.

Wszystko może zmienić się do IV rundy. Na tę chwilę prawo do pokazania meczów Raków Częstochowa - FC Kopenhaga ma Polsat Sport Premium, czyli kanał, do którego nie każdy polski kibic ma dostęp.