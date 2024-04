Kto spadnie z Ekstraklasy? Analizujemy terminarz Puszczy Niepołomice, Cracovii, Warty Poznań i Korony Kielce

Końcówka sezonu w Ekstraklasie. Kto spadnie?

Sprawdziliśmy terminarze wspomnianych czterech zespołów. Najcięższe zadanie przed Cracovią, która cztery spotkania zagra z topowymi drużynami. W ostatniej kolejce "Pasy" wyjadą do Chorzowa, ale to też nie będzie łatwe starcie. Obiecująco wygląda terminarz Puszczy Niepołomice, która jest w stanie sprawić niespodzianki nawet z najlepszymi klubami. Warta Poznań musi szykować się na trudną końcówkę, gdyż dwie ostatnie kolejki zagra z Legią i Jagiellonią. Korona Kielce będzie musiała się bardzo postarać, żeby zdobyć chociaż jeden punkt na wyjazdach do Poznania i Białegostoku.