Lech Poznań fartem pokonał ŁKS Łódź. Karetka, czerwona kartka i zadymiony stadion na meczu PKO Ekstraklasy

ŁKS Łódź - Lech Poznań wynik meczu 2:3

Lech zagrał przeciętny, żeby nie napisać słaby mecz. Bogiem a prawdą przed przerwą to ŁKS zasłużył na cokolwiek. A jednak w 36 minucie to Mikael Ishak jako pierwszy trafił do siatki. Uderzył głową po dośrodkowaniu Eliasa Anderssona.

ŁKS w pierwszej połowie stracił nie tylko gola, ale i lidera środka pola. Dani Ramirez upadł na murawę, bo stracił przytomność. Odzyskał ją jeszcze zanim karetka odwiozła go do szpitala.

Dani Ramirez upadł na murawę. Chwile grozy w meczu ŁKS Łódź - Lech Poznań