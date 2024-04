Dani Ramirez upadł na murawę. Chwile grozy w meczu ŁKS Łódź - Lech Poznań. Hiszpan z nieznanych powodów stracił przytomność

Mecz ŁKS - Lech. Co stało się Ramirezowi?

Mecz ŁKS - Lech. Wysoki poziom insuliny u Ramireza

Więcej szczegółów przekazała rzecznik prasowa ŁKS. - Dani Ramirez na chwilę stracił przytomność pod koniec pierwszej połowy meczu z Lechem. Nasz piłkarz został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze przeprowadzą badania. Dani, jesteśmy z Tobą! - napisała Marta Olżewska.

Na pytanie o stan zdrowia Ramireza odpowiedział na pomeczowej konferencji jego przełożony, trener Marcin Matysiak: - Wygląda to, że z Danim jest na szczęście w porządku. Wedle słów lekarza miał wysoki poziom insuliny i być może to spowodowało to omdlenie. Mam nadzieję, że szybko do nas wróci.