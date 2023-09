Lech Poznań rozniósł Raków Częstochowa. Filip Marchwiński błysnął na oczach Michała Probierza. Dostanie od niego powołanie do reprezentacji?

PKO Ekstraklasa. Lech Poznań - Raków Częstochowa 4:1

Lech trafił na 2:1 jeszcze przed przerwą. Po zagraniu Kristoffera Velde kapitalnie w szesnastce zachował się Filip Marchwiński. Kandydat do gry w reprezentacji wygrał pojedynek z Milanem Rundiciem, następnie okiwał Vladana Kovacevicia, aż w końcu trafił do siatki. To jego piąty gol w lidze. Więcej nie ma żaden inny piłkarz Lecha.

Po zmianie stron Raków dobił nie kto inny jak Velde. Norweg po przechwycie wpadł z piłką w pole karne, po czym pewnym strzałem podwyższył wynik. W doliczonym czasie wynik ustalił zmiennik Adriel Ba Loua. Na kolejnego gola czekał... dwa lata.

Lech ma siedemnaście punktów - o trzy mniej od liderującej Legii Warszawa. I tak jak ona jeden zaległy mecz do rozegrania.

- Jeżeli popełnia się tyle indywidualnych błędów to trudno z Poznania wywieźć jakiekolwiek punkty. Musimy wszyscy wziąć się w garść, zrobić wszystko, aby poziom energii i intensywności z Radomiakiem był taki, do jakiego przyzwyczailiśmy. Największy plus grania co trzy-cztery dni jest szansa na pokazanie sportowej złości - wyznał na konferencji trener Rakowa, Dawid Szwarga.