Michał Probierz na meczu Lech Poznań - Raków Częstochowa. Kogo weźmie do reprezentacji Polski? Błysnął Filip Marchwiński

Kto z Lecha i Rakowa do reprezentacji Polski?

W czwartkowy wieczór Probierz obserwował zaległy mecz Lech - Raków w towarzystwie dyrektora sportowego gospodarzy, Tomasza Rząsy. Od początku na boisku przebywało dziewięciu Polaków - pięciu po stronie gospodarzy i czterech w zespole gości:

Dla Lecha od początku zagrali: Bartosz Mrozek, Alan Czerwiński, Michał Gurgul, Radosław Murawski oraz Filip Marchwiński. Ten ostatni grał już u Probierza we wrześniu dla reprezentacji U-21. Potencjalnie to jedyny mocny kandydat do seniorskiej kadry. "Marchewa" jeszcze przed trafieniem Gurgula sam mógł trafić do siatki, ale zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału.

Potem jednak Marchwiński przeprowadził fenomenalną akcję. Po podaniu Kristoffera Velde przepchnął Milana Rundicia, minął Vladana Kovacevicia, po czym wpakował piłkę do pustej siatki, dając Lechowi prowadzenie golem na 2:1.

Bramkowa akcja Marchwińskiego PAP, Jakub Kaczmarczyk

W Rakowie zobaczyliśmy Dawida Drachala, Bena Ledermana, Marcina Cebulę oraz Łukasza Zwolińskiego. Pierwszy z wymienionych asystował przy golu Deiana Sorescu na 1:0. Natomiast w weekend 18-latek skompletował hat-tricka przeciw Ruchowi Chorzów (5:3).