Lech Poznań zagra z Ruchem Chorzów. Afonso Sousa wraca do kadry meczowej. John van den Brom o rywalu: Pozycja w tabeli o niczym nie świadczy

John van den Brom o Ruchu Chorzów

Lechici mają dość intensywny ostatni okres, bowiem tydzień temu odrabiali zaległości, a we wtorek grali mecz 1/16 finału Pucharu Polski, w którym pokonali na wyjeździe trzecioligowego Zawiszę Bydgoszcz 4:0. W sobotę zmierzą się z Ruchem, który jak dotąd wygrał tylko jedno spotkanie.

"Ruch jest na dole tabeli, ale tak naprawdę to o niczym nie świadczy. To bardzo mocny fizycznie zespół, piłkarze nie unikają pojedynków, mają też groźne stały fragmenty gry. Mieliśmy analizę rywala, moi piłkarze są na to przygotowani. Zagramy na naszym stadionie i chcemy pokazać naszą kombinacyjną i ofensywną piłkę. Musimy też dużo uwagi zwracać na grę w defensywie, na stałe fragmenty z ich strony" - mówił szkoleniowiec "Kolejorza" na konferencji prasowej.