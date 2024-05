Gdzie oglądać mecz Śląsk Wrocław - Cracovia? WKS nadal marzy o mistrzostwie Polski. Transmisja w telewizji oraz stream

Gdzie oglądać mecz Śląsk Wrocław - Cracovia?

Śląsk Wrocław wiosną gra zdecydowanie słabiej niż jesienią, ale podopieczni Jacka Magiery nadal utrzymują miejsce w czołówce. Obecnie są na 2. miejscu i nadal mają bardzo duże szanse na mistrzostwo Polski. Aby zdobyć cenne trofeum, trzeba dokonać pewnych zmian w ataku. Patryk Klimala, który miał być następcą Erika Exposito całkowicie się nie sprawdza.

Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław: - Robię to, co uważam za stosowne dla dobra drużyny. Nie wiem jeszcze, czy Patryk Klimala wróci kadry na mecz z Cracovią, decyzję podejmiemy po ostatnim treningu. Jak postanowię, że zasłużył na powrót, to wróci. Jak uznam, że zapracował na to, by wyjść w podstawowym składzie - wyjdzie. Przyszedł tutaj, żeby strzelać gole i tego od niego oczekujemy. Jego reakcja w ostatnim mikrocyklu treningowym była dobra. Wciąż na niego liczę.