Gdzie oglądać mecz Piast Gliwice - ŁKS Łódź? Goście chcą się godnie pożegnać z Ekstraklasą. Transmisja w telewizji oraz stream

Gdzie oglądać mecz Piast Gliwice - ŁKS Łódź?

Piast Gliwice ma na swoim koncie 39 punktów. Podopieczni trenera Vukovicia zajmują 11. miejsce, dlatego mogą być niemal pewni utrzymania. W końcówce sezonu mogą szlifować formę i pokazać, że w drużynie drzemie duży potencjał ofensywny. Jeszcze kilka tygodni temu posada Vukovicia była zagrożona, ale ostatnie mecze w wykonaniu Piasta były dużo lepsze.

Aleksandar Vuković, trener Piasta Gliwice: - Chcemy wygrać i prezentować dobry futbol. Uważam, że pokazaliśmy to w ostatnich tygodniach. Był remis na trudnych terenie, do tego kilka zwycięstw, więc zrobimy wszystko, aby to podtrzymać do końca sezonu.

ŁKS Łódź to pierwsza drużyna, która spadła z Ekstraklasy. ŁKS jedyne co może teraz zrobić to ładnie pożegnać się z piłkarską elitą. Przed drużyną Matysiak jeszcze mecze z Piastem Gliwice, Zagłębiem Lubin oraz Stalą Mielec. Jest potencjał nawet na sześć punktów, które dadzą radość fanom.