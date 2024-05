Lechia Gdańsk nie otrzymała licencji na grę w Ekstraklasie. Awans niemal pewny, ale na przeszkodzie stanęły płatności

Lechia Gdańsk ma kłopot? Brak zgody na grę w Ekstraklasie

- Komisja postanowiła nie przyznać klubowi Lechia Gdańsk : licencji upoważniającej klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2024/2025 w związku z niespełnieniem kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego - możemy przeczytać na oficjalnej stronie PZPN.

Lechię Gdańsk awansuje do piłkarskiej PKO Ekstraklasy i już musi budować zespół na grę w krajowej elicie. Teraz najważniejsze jest zatrzymanie tych piłkarzy, którzy ten awans wywalczyli i przedłużyć…

Według portalu "Interia" chodzi o zaległości wobec Mario Malocy , Davida Steca oraz agencji menadżerskiej. Możemy uspokoić kibiców Lechii, gdyż klub ma pięć dni na uregulowanie zaległości i odwołanie się do Komisji Ligi. Te informacje potwierdziła w późniejszym terminie sama Lechia.

Lechia Gdańsk po 31. kolejkach jest liderem Fortuna 1. Ligi i już niemal na pewno zapewniła sobie awans do Ekstraklasy. Wystarczy remis w nadchodzącej kolejce z Wisłą Kraków, aby przypieczętować promocję do wyższej ligi.

Decyzja komisji ma związek z zaległościami klubu wobec Davida Steca, Mario Malocy oraz agencji Wolak Management. Od początku procesu licencyjnego trwały wytężone prace, by mimo trudnych okoliczności Lechia Gdańsk otrzymała licencję w pierwszym terminie. Odwołujemy się od negatywnej decyzji i zrobimy wszystko, by jak najszybciej zakończyć proces, uzyskując pozytywną decyzję w drugim terminie. Prosimy wszystkich kibiców o cierpliwość i dalsze wsparcie w walce o powrót do Ekstraklasy i odbudowę klubu.