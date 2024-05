Manchester City niedługo będzie musiał szukać nowego trenera? Pep Guardiola: Bliżej mi do odejścia niż pozostania na dłużej

Manchester City poszuka trenera. Guardiola chce odejść

- To był gigantyczny wysiłek, który przyniósł szósty tytuł mistrzowski City w ciągu siedmiu lat. Gdybym mi to ktoś powiedział po przyjściu tutaj, odpowiedziałbym, że oszalał - nadmienił.

Zapewnił jednak fanów "Obywateli", że mogą być spokojni o motywację jego i zawodników przed sobotnim finałem Pucharu Anglii z Manchesterem United. Na przypomnienie, że to już 17. trofeum, jakie wywalczył w ciągu ośmiu lat pracy w Manchesterze, odparł skromnie, że inni szkoleniowcy, jak choćby Alex Ferguson z Manchesteru United, osiągnęli w przeszłości więcej. Hiszpan nie szczędził też ciepłych słów rywalom z tego sezonu - menedżerowi Arsenalu Mikelowi Artecie, który w przeszłości był jego asystentem, oraz Niemcowi Juergenowi Kloppowi z Liverpoolu. Jak podkreślił, oni motywowali go do działania.