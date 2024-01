Legia Warszawa. Artur Boruc - kulisy rozstania się z legendarnym bramkarzem "Wojskowych". Media: Konflikt zaczął się od pieniędzy

Kulisy rozstania Artura Boruca z Legią

Artur Boruc na powrót do Legii Warszawa zdecydował się 1 sierpnia 2022 roku. Legendarny bramkarz reprezentacji Polski tym samym zakończył swoją "zagraniczną przygodę" w angielskim Bournemouth i zdecydował się na ostatnie lata swojej kariery powrócić do klubu, w którym wszystko się zaczęło. Piłkarz wejście do drużyny - jak to legenda - miał nie najgorsze. Poza postawą na boisku był wzorem do naśladowania przede wszystkim dla młodych golkiperów warszawskiej Legii. Kacper Tobiasz i Cezary Miszta mieli do czynienia z chodzącą encyklopedią i mogli podpatrywać zachowania (pozytywne) 43-latka. Doświadczenia i obycia z profesjonalnym nikt nie może mu zabrać, a on sam bardzo chętnie się nimi dzielił.

Jednak piłkarz w drugim swoim sezonie (2021/22) po powrocie do swojego ukochanego klubu zaczął sprawiać lekkie problemy i swoim jednym nieprzemyślanym zachowaniem w rundzie wiosennej przeciwko Warcie Poznań osłabił zespół na większą część sezonu. Mianowicie popularny bramkarz odepchnął swojego rywala i obejrzał czerwoną kartkę. W konsekwencji przeciwko Legii został podyktowany rzut karny, a Artur Boruc za swoje zachowanie został zawieszony. Teraz w rozmowie z dziennikarzem "Przeglądu Sportowego Onet" zdradził jak ta sytuacja wpłynęła na jego pozycję w drużynie.