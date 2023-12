Legia Warszawa. Josue: Łatwiej jest być na boisku, niż kiedy muszę odrabiać lekcję z córką

Josue jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy w PKO Ekstraklasie. Wiele razy z premedytacją prowokował graczy oraz kibiców rywali. Jednak dużo osób podkreśla, że Portugalczyk poza boiskiem jest zupełnie inną osobą.

- Łatwiej jest być na boisku, niż kiedy muszę odrabiać lekcję z córką, iść z nią na spacer, zapewnić jedzenie. Podobnie mam z żoną, ale wiesz, to jest presja. Presja to była, gdy moja żona 2 lata temu chorowała na nowotwór. To mnie dociskało. W takich momentach żadne pieniądze nie mają znaczenia. To jest prawdziwa presja - powiedział w wywiadzie dla TVP Sport zawodnik.