Legia Warszawa - AZ Alkmaar na żywo w TV i online. Gdzie oglądać kluczowy mecz Ligi Konferencji? TRANSMISJA STREAM LIVE [14.12.2023]

- Byłem bardzo rozczarowany postawą swoich zawodników. Druga połowa była niezła. Kreowaliśmy swoje sytuacje, mogliśmy strzelić kilka goli, ale byliśmy bardzo nieskuteczni. Z całym szacunkiem dla ŁKS-u, który rozegrał dzisiaj świetne spotkanie - my jako Legia nie możemy tracić punktów w ten sposób. To jest po prostu nieakceptowalne. Zawodnicy po meczu w szatni ujrzeli moją inną twarz, ale tak musiało być. Uważam, że przygotowaliśmy się odpowiednio na to spotkanie. Jestem bardzo rozczarowany. Zwłaszcza w pierwszej połowie wielu zawodników zagrało poniżej swojego poziomu, poniżej poziomu Legii Warszawa. Jestem trenerem i to ja pierwszy będą tłumaczył się po takim meczu - powiedział trener Kosta Runjaić po remisie 1:1 z ŁKS-em, czyli beniaminkiem Ekstraklasy. Mówi się, że posada niemieckiego szkoleniowca wisi na włosku.