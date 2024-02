Legia Warszawa. Kacper Tobiasz i jego bliscy ofiarami hejtu po Molde. "Wylewa się cuchnący szlam". Bramkarza wspiera Jakub Rzeźniczak

Kacper Tobiasz ofiarą hejtu w internecie

Kacper Tobiasz nie jest bramkarzem obok którego przechodzi się obojętnie. Potrafi spektakularnie wybronić mecz, dlatego do niedawna był choćby pod lupą niemieckiego Wolfsburga, ale też jak magnes przyciąga kuriozalne wpadki. Jest "jakiś". Teraz niestety notuje obniżkę formy, co zauważył sam trener.

- Krytyka Tobiasza po części jest zasłużona. Musimy pamiętać, że to młody zawodnik, któremu zdarzają się wahania formy. Na przestrzeni ostatnich osiemnastu miesięcy w większości to były jednak występy pozytywne. Spodziewałem się załamania czy gorszego okresu już w zeszłym roku, on nastąpił teraz - stwierdził Kosta Runjaić na pomeczowej konferencji.

Tobiasz wywodzi się z Żylety, więc ma swój charakter. Gdy zbierał surową krytykę na początku sezonu, to od razu po udanym występie z FC Midtjylland w rewanżu symbolicznie "uciszył" krytyków, podpisując zdjęcie: To dla was hejterzy.