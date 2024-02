Legia Warszawa. Wojciech Kowalczyk do Radovana Pankova: Chcesz coś zrobić dobrego dla miasta, to go opuść

Legia Warszawa. Kowalczyk domaga się odejścia Pankova

Decyzją trenera Runjaicia to właśnie Pankov wskoczył do składu na rewanż. Serb znowu jednak zawiódł. To on od razu po wznowieniu zawalił bramkę do spółki z Kacprem Tobiaszem. Równie blado wypadł później, jak i zresztą cała obrona.

Pankov okazał się jednym z pięciu legionistów, którym wlepiliśmy ocenę 1 za mecz z Molde. Oprócz niego najniższą notę otrzymali Kacper Tobiasz, Yuri Ribeiro, Rafał Augustyniak i Tomas Pekhart.

Po meczu Pankov mówił o tym, że chciałby się z kolegami z drużyny zrehabilitować w oczach kibiców. - Musimy zrobić coś dobrego dla tego miasta i dla tych kibiców. Na każdym meczu stadion jest pełny. Oni są z nami. Wiem, że są rozczarowani. My też. Musimy udowodnić, że umiemy grać w piłkę - podkreślił 28-latek.