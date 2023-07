Legia Warszawa na ŁKS Łódź bez dwóch piłkarzy. Kosta Runjaić: Poczyniliśmy duży postęp

Kosta Runjaić: Kibice są z nami

- Nastroje w drużynie i w całym klubie są bardzo dobre. W ostatnim sezonie poczyniliśmy duży postęp, jeśli chodzi o rozwój zespołu. Mamy za sobą świetny okres przygotowawczy, rozegraliśmy wartościowe mecze kontrolne, w drużynie nie ma wielu kontuzji, a dodatkowo zdobyliśmy Superpuchar. Chcemy grać jeszcze bardziej konsekwentnie i stabilnie w nowym sezonie. Naszym celem jest jeszcze częstsza dominacja, zwłaszcza jeśli chodzi o spotkania domowe. W piątek na trybunach pojawi się wiele tysięcy ludzi. Kibice są z nami, a my jesteśmy zobowiązani pokazać naszą dobrą dyspozycję - powiedział Runjaić na konferencji prasowej.

Legia na ŁKS bez Nawrockiego i Kapustki

Jak dodał, z powodów zdrowotnych z ŁKS nie zagrają Maik Nawrocki oraz Bartosz Kapustka .- "Kapi" będzie gotowy do gry w przyszłym tygodniu. Rozpocznie również treningi ze stuprocentowym obciążeniem. Maik Nawrocki doznał drobnej kontuzji i nie zagra jutro. Pozostali zawodnicy są do mojej dyspozycji - poinformował niemiecki szkoleniowiec.

Nie wiadomo, jak długo Nawrocki będzie jeszcze piłkarzem Legii. - Jest poważna oferta na stole dla Maika Nawrockiego. To są jednak kwestie wewnętrzne, o których nie chcę na razie rozmawiać - uciął Runjaić.

Rotacja w składzie Legii?

Trener Legii zdaje sobie sprawę, że jego podopieczni nie są jeszcze w optymalnej formie, ale też nie ma im wiele do zarzucenia. - Mecz z Rakowem był dobrym testem. Potwierdził, że jesteśmy w dobrym miejscu, jeśli chodzi o stabilność naszej gry. Nie było to spotkanie spektakularne, ale jako zespół pokazaliśmy się z odpowiedniej strony i - co najważniejsze – wygraliśmy. Jesteśmy na początku sezonu. Potrzebujemy jeszcze kilku meczów, aby odpowiednio się rozegrać - tłumaczył.