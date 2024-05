Robert Lewandowski nie wygra żadnego trofeum w trwającym sezonie. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce jedenaście lat temu

Seria Lewandowskiego przerwana. Pierwsza taka sytuacja od lat!

Robert Lewandowski nie zaliczy trwającego sezonu do szczególnie udanych w barwach Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski nie wygra - to już jest pewne - żadnego trofeum w bieżących rozgrywkach. Liga hiszpańska w zasadzie od meczu w El Clasico z Realem Madryt (2:3) wydawała się już nierealna do obronienia. I tak się w weekend stało.

Barcelona przegrała z Gironą (2:4), Real wygrał z Cadiz (3:0). Tym samym La Liga padła łupem drużyny ze stolicy Hiszpanii i to "Królewscy" mogli już się cieszyć z kolejnego mistrzowskiego tytułu.