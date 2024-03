Legia Warszawa - Pogoń Szczecin ONLINE. "Wojskowi" walczą o odrodzenie. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa - Pogoń Szczecin ONLINE

Pogoń Szczecin kapitalnie rozpoczęła wiosenne zmagania. "Portowcy" wygrali na trudnym terenie we Wrocławiu na Tarczyński Arena. Śląsk Wrocław musiał uznać wyższość przyjezdnych ze Szczecina. Potem było jeszcze lepiej. Wysokie zwycięstwa z Radomiakiem Radom (4:0) oraz ŁKS-em Łódź (4:2). W konsekwencji piłkarze Jensa Gustafssona jeszcze nie przegrali. Ba! Nawet nie stracili choćby jednego punktu w rundzie wiosennej.

W lidze - dzięki ślimaczemu tempu czołówki - w dalszym ciągu mają szansę na mistrzostwo Polski. Legia zajmuje piąte miejsce ze stratą pięciu punktów do liderującej Jagiellonii Białystok. Tuż przed nią jednak znajduje się sobotni rywal, którego będzie podejmować przy Łazienkowskiej.

Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa: - W środku tygodnia wybrałem się do Poznania na mecz Lech – Pogoń. W Szczecinie pracowałem 4,5 roku. W tym sezonie Pogoń liczy się w walce o mistrzostwo. Musimy przeciwstawić się naszą energią i jakością. Jutrzejsze spotkanie nie będzie decydującym meczem w tym sezonie, ale na pewno bardzo ważnym. Nie mogę doczekać się tego wyzwania

Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: - Myślę, że jeśli chodzi o sobotni mecz, to wyniki, jakie Legia ostatnio uzyskiwała nie mają na nich negatywnego wpływu. To będzie trudny mecz. Mieli czas na treningi, grali ostatnio z dużą intensywnością. Zagraliśmy mecz wyjazdowy z Lechem, bardzo trudny, teraz nadchodzi starcie z Legią. Nie można wyobrazić sobie trudniejszych wyzwań, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy