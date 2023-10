Legia Warszawa w dramatycznej sytuacji w tabeli. Czarna seria drużyny ze stolicy. Sprawdź najbliższy terminarz

Legia Warszawa przegrała czwarty mecz z rzędu. Czarna seria stołecznej drużyny!

"Wojskowi" znowu nie zachwycili w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Tym razem w niezielnym starciu przy Łazienkowskiej ulegli niżej notowanej Stali Mielec (1:3) i zamiast zbliżać się do czołówki ligi - oddalają się od niej . Podopieczni Kosty Runjaicia aktualnie tracą do liderującego Śląska Wrocław siedem punktów. Choć na korzyść dla stołecznego zespołu może przemawiać fakt, że pozostał im jeden mecz zaległy, dzięki któremu - jeśli wygrają - nawiążą kontakt z czołówką .

Najbliższy terminarz Legii Warszawa. Kluczowy dla przyszłości Kosty Runjaicia?

Następnie przychodzą mecze PKO BP Ekstraklasy. O ile "mecz przyjaźni" z Radomiakiem Radom nie wydaje się zbyt wymagający to kolejny z największym rywalem w Polsce - Lechem Poznań już bez wątpienia do takich należy. Słynne "derby Polski" z drużyną z Wielkopolski co roku budzą ogrom emocji, a w tym sprawa wydaje się jeszcze ważniejsza - jeśli popatrzymy na układ ligowej tabeli. Legia do Lecha traci aktualnie pięć "oczek".